آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة

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أكد المواطن خالد العبدلي– صياد ضباع في جازان- أنه توقف عن صيد الضباع؛ حفاظًا على التوازن البيئي.
وأشار العبدلي إلى أنه يهوى صيد الضباع، لكنه توقف عن ذلك بعد نحو 5 سنوات.
يذكر أن حيوان الضبع من الحيوانات المهددة بالانقراض بالسعودية، ويصنف ضمن المفترسات الكبيرة إضافة للنمر العربي والوشق.
آكل ضباع في #جازان يتوقف عن صيدها حفاظا على التوازن البيئي.. شاهد التفاصيل#السعودية
عبر:@3limohm pic.twitter.com/X2c8E6jqcv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 15, 2023