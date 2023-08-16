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آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المواطن خالد العبدلي– صياد ضباع في جازان- أنه توقف عن صيد الضباع؛ حفاظًا على التوازن البيئي.

وأشار العبدلي إلى أنه يهوى صيد الضباع، لكنه توقف عن ذلك بعد نحو 5 سنوات.

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يذكر أن حيوان الضبع من الحيوانات المهددة بالانقراض بالسعودية، ويصنف ضمن المفترسات الكبيرة إضافة للنمر العربي والوشق.

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