آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة

أكد المواطن خالد العبدلي– صياد ضباع في جازان- أنه توقف عن صيد الضباع؛ حفاظًا على التوازن البيئي.

وأشار العبدلي إلى أنه يهوى صيد الضباع، لكنه توقف عن ذلك بعد نحو 5 سنوات.

يذكر أن حيوان الضبع من الحيوانات المهددة بالانقراض بالسعودية، ويصنف ضمن المفترسات الكبيرة إضافة للنمر العربي والوشق.