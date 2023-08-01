آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير

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حذر بحث طبي حديث من خطورة آلام الظهر، مؤكداً أنها قد تكون مؤشراً على الإصابة بمرض شديد الخطورة.
ويوضح الأطباء، أن آلام الظهر، وخاصة آلام أسفل الظهر، تعد مشكلة شائعة يشعر بها الكثير منا، خاصة مع تقدمنا في السن، وتنتج عادة بسبب إصابة العضلات أو الأربطة، أو تأثيرات مرض السرطان.
وقد تكون آلام الظهر، عرضاً من أعراض السرطان، خاصة أن البعض يعتقد أن آلام أظهر الظهر قد تكون مشكلة في الجهاز العضلي الهيكلي.
ويؤكد الأطباء: “إن ألم الظهر لدى مرضى السرطان يمكن أن يكون ناتجاً عن نمو ورم خبيث عندما ينتشر السرطان في الظهر”.
ووفقاً لخبراء الصحة، فإن سرطان الثدي والرئة والخصية والقولون هي 4 أنواع شائعة من السرطانات التي من المرجح أن تنتشر في الظهر، لأنها قريبة من الناحية التشريحية من العمود الفقري، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.
ويوضح الأطباء، أن 25 % من مرضى سرطان الرئة يبلغون عن آلام الظهر كأعراض، ووفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن الشعور بألم أسفل الظهر إذا انتشر سرطان الرئة إلى العظام، وتصاحب ذلك أعراض أخرى لسرطان الرئة، مثل التعرق الليلي والقشعريرة والحمى ومشاكل الأمعاء أو المثانة وفقدان الوزن غير المبرر.
ويوضح الأطباء، أيضا أن آلام الظهر الناتجة عن السرطان ثابتة، ولا تخفف مع التغييرات في الوضع أو الحركة، ويمكن أن تمثل إزعاجاً خفيفاً أكثر من كونها ألماً حاداً أو ملحوظاً.