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يتم اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك

آلية الإفصاح عن الأصول العقارية في حساب المواطن

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
آلية الإفصاح عن الأصول العقارية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في الحساب.

حاسبة حساب المواطن

ولفت البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه يتم اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

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شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الدعم الإضافي المؤقت

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م بتقديم دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، وكذلك التوجيه الملكي في شهري يناير وأبريل 2023م، بتمديد الدعم الإضافي واستمرار فتح التسجيل وتمديد العمل في البرنامج حتى شهر يوليو 2023م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

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