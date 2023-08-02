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قبل انطلاق الجولة الأخيرة

آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن آلية التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، اليوم الأربعاء.

آلية التأهل إلى ربع النهائي

وجاءت آلية ترتيب المجموعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، كالتالي؛ أكثر عدد من النقاط في المجموعة، ثم فارق الأهداف في المجموعة، والفريق صاحب الأكثر عددًا من الأهداف المسجلة.

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وفي حالة استمرار التعادل، يتم اللجوء إلى نقاط المواجهات، فارق الأهداف “ما له مما عليه” في المواجهات، وأكثر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات، وفي حالة استمرار التعادل تُحسم بنقاط اللعب النظيف، ثم إجراء قرعة.

كأس الملك سلمان للأندية 2023
آلية التأهل – المصدر @UAFAAC

ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

على الجانب الآخر، جاء ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان للأندية قبل انطلاق الجولة الأخيرة، كالتالي؛ الاتحاد في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل إلى ربع النهائي، ثم الشرطة العراقي بـ4 نقاط، يليه الترجي التونسي بنقطة، ثم الصفاقسي بدون رصيد.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتصدر السد القطري ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، يليه أهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي بنقطتين، ثم الهلال بنقطة واحدة، ويتصدر النصر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الزمالك المصري بـ3 نقاط، ويتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بدون رصيد.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي في صدارة المجموعة الرابعة من كأس الملك سلمان للأندية العربية بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة الإماراتي، وضمنا التأهل سويًا إلى ربع النهائي، ثم شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي بدون رصيد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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