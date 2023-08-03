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أكبر الأبناء يقوم برفع الطلب

آلية تسجيل زوجة السجين الأجنبية في حساب المواطن

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
آلية تسجيل زوجة السجين الأجنبية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن آلية تسجيل زوجة مواطن سجين أجنبية في البرنامج، والتحقق من أهليتها في الحصول على الدعم.

زوجة المواطن السجين

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقًا- حيث قالت السائلة: زوجة مواطن سجين أجنبية ولديها طفل، هل تستطيع التقديم على حساب المواطن أو لازم باسم بنتها.

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، قائلًا: بإمكان أكبر الأبناء رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط –اضغط هنا– برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيسي- التسجيل- ونوع الطلب الفرعي- أخرى- ورفع المستندات المطلوبة -شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

 

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

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