آل الشيخ يطمئن على صحة مفتي جنوب ألبانيا عقب عملية تكميم المعدة

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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا الشيخ بليدار علي، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية لتكميم المعدة لإنهاء معاناته مع السمنة.
واطمأن وزير الشؤون الإسلامية ــ خلال اللقاء ــ على الحالة الصحية للمفتي عقب إجراء العملية، كما تم تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر مفتي جنوب ألبانيا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما لقيه من اهتمام ورعاية، والتي تأتي امتدادًا للعطاءات الخيرة لهذه البلاد التي تعتني بالمسلمين أينما كانوا.
كما قدم بليدار علي شكره وتقديره للدكتور عبداللطيف آل الشيخ على التسهيلات والرعاية التي وجدها منذ مغادرته لبلاده وحتى وصوله إلى السعودية وإجراء العملية، مشيرًا إلى أن آماله في إجراء العمل الجراحي تحققت بفضل الله ثم بفضل هذه الدولة المباركة التي تقف دائماً مع المسلمين بالعالم.