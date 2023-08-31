آيفون يعزل الأصوات المحيطة أثناء المكالمات بحيلة مبتكرة

كشفت تقارير إعلامية أن شركة أبل قدمت ميزة تعمل على ضبط الضوضاء المحيط بحيث يسمع المتلقي صوتك فقط أثناء المكالمة الهاتفية.

طريقة التشغيل

في أثناء مكالمتك، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لفتح مركز التحكم.

وحدد وضع الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن واضغط على عزل الصوت، الذي يعطي الأولوية لصوتك ويحجب الضوضاء المحيطة.

تم إصدار Mic Mode مع نظام التشغيل iOS 15 من أبل في عام 2021، ولكن لا يمكن الوصول إليه إلا مع طرازات آيفون XR وآيفون XS وأجهزة آيفون الأحدث التي تعمل بنظام iOS 16.4 أو أحدث.

وبشكل افتراضي، تستخدم المكالمات الخلوية على آيفون وضع الميكروفون القياسي، ما يؤدي إلى توصيل كل ضجيج وصوت في الخلفية إلى المستلم.

وسيتعين على المستخدمين العودة إلى المعيار من أجل الوصول إلى هذا النوع من جودة الصوت.

عزل الصوت

ويتوفر عزل الصوت أيضًا لأجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 15 أو أحدث، وأجهزة Mac التي تعمل بنظام MacOS Monterey أو أحدث.

ومن المقرر أن تطرح شركة أبل نظام التشغيل iOS 17 الجديد في شهر سبتمبر، والذي يتميز بميزات جديدة.

وتجري أبل أيضًا تغييرًا صغيرًا ولكن قويًّا على Siri في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، حيث يمكن للمستخدمين إسقاط كلمة Hey وما عليهم سوى قول Siri لتنشيط المساعد الافتراضي.