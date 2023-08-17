أبرز أرقام جواد الياميق قبل الانتقال للوحدة

نجحت إدارة نادي الوحدة، في التعاقد مع النجم المغربي الدولي جواد الياميق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الياميق وحداوي لموسمين

وأنهت إدارة نادي الوحدة ممثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز القرشي إجراءات التوقيع مع جواد الياميق، لمدة موسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد الإسباني.

ويملك الياميق صاحب الـ31 عامًا، خبرة كبيرة؛ حيث سبق ولعب في صفوف كل من؛ أولمبيك خريبكه والرجاء البيضاوي في المغرب، جنوة وبيروجيا في إيطاليا، بجانب ثنائي الدوري الإسباني، ريال سرقسطة وبلد الوليد.

أبرز أرقام جواد الياميق

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام جواد الياميق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022\ 2023، حيث شارك في 25 مباراة، وسجل هدفًا.

وبلغت نسبة نجاح تمريراته 82%، بمعدل 2.8 كرة طويلة ناجحة في كل مباراة، وشتت 96 كرة بنجاح، وقام بـ37 افتكاكًا، و17 تدخلًا ناجحًا على الكرة، ووصل معدل ربح الالتحامات 3.1 مرة لكل لقاء بنسبة نجاح تبلغ 60%.

وشارك جواد الياميق مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022 في قطر، والذي حقق خلاله أسود الأطلس إنجازًا تاريخيًا باحتلال المركز الرابع، كما توج بلقب كأس العرش المغربي مرتين.