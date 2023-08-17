Icon

مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب Icon أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته Icon الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات Icon النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا Icon سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا Icon موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة Icon رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا Icon الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة Icon لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض Icon المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من صفوف بلد الوليد

أبرز أرقام جواد الياميق قبل الانتقال للوحدة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
أبرز أرقام جواد الياميق قبل الانتقال للوحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت إدارة نادي الوحدة، في التعاقد مع النجم المغربي الدولي جواد الياميق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الياميق وحداوي لموسمين

وأنهت إدارة نادي الوحدة ممثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز القرشي إجراءات التوقيع مع جواد الياميق، لمدة موسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد الإسباني.

قد يهمّك أيضاً
فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن

فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن

فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن

فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن

ويملك الياميق صاحب الـ31 عامًا، خبرة كبيرة؛ حيث سبق ولعب في صفوف كل من؛ أولمبيك خريبكه والرجاء البيضاوي في المغرب، جنوة وبيروجيا في إيطاليا، بجانب ثنائي الدوري الإسباني، ريال سرقسطة وبلد الوليد.

جواد الياميق
الوحدة يُرحب بلاعبه الجديد – المصدر @alwehdaclub1

أبرز أرقام جواد الياميق

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام جواد الياميق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022\ 2023، حيث شارك في 25 مباراة، وسجل هدفًا.

جواد الياميق
الياميق

وبلغت نسبة نجاح تمريراته 82%، بمعدل 2.8 كرة طويلة ناجحة في كل مباراة، وشتت 96 كرة بنجاح، وقام بـ37 افتكاكًا، و17 تدخلًا ناجحًا على الكرة، ووصل معدل ربح الالتحامات 3.1 مرة لكل لقاء بنسبة نجاح تبلغ 60%.

وشارك جواد الياميق مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022 في قطر، والذي حقق خلاله أسود الأطلس إنجازًا تاريخيًا باحتلال المركز الرابع، كما توج بلقب كأس العرش المغربي مرتين.

جواد الياميق
الياميق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم