أبرز أرقام دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية

أُسدل الستار على مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وسط تألق لافت من الفرق المشاركة واللاعبين.

أبرز أرقام مرحلة المجموعات

وأُقيمت 24 مباراة خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، انتهت 16 مواجهة بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات، ويُعد التعادل السلبي هو النتيجة الأكثر تكرارًا في 5 مباريات.

وشهدت منافسات مرحلة المجموعات تسجيل 46 هدفًا، بينهم 8 أهداف من ركلات جزاء، وهدف من ركلة حرة، وحصل اللاعبون على 112 بطاقة صفراء، فيما تم إشهار البطاقة الحمراء 6 مرات.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي هو الأكثر تشتيتًا للكرات في مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية بـ15 مرة، فيما يُعتبر زميله طارق حامد هو صاحب أعلى نسبة دقة في التمرير بـ96%.

ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء اليوم السبت، حيث يلعب السد القطري ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وفي كلاسيكو سعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.