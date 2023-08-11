أبرز أرقام روجر إيبانيز قبل الانتقال للأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم روما، البرازيلي روجر إيبانيز لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يحسم الصفقة

وأعلن الأهلي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع إيبانيز، حيث وقع على عقد لـ4 سنوات حتى نهاية موسم 2026\ 2027، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي، يزن الشريف في باريس.

ويتوقع أن يغيب روجر إيبانيز عن انطلاقة مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري روشن السعودي خلال مواجهة الحزم اليوم، خاصة أنه لم يُشارك مع الراقي في التدريبات خلال الفترة الماضية.

أرقام روجر إيبانيز

ولعب روجر إيبانيز في العديد من الأندية، ومنها؛ 3 فرق برازيلية، وهي؛ PRS من 2016 حتى 2017، وسيرجيبي في 2017 وفلومينيزي من 2018 حتى 2019، ثم انتقل لأتالانتا الإيطالي في 2019، ومنه إلى روما حتى 2023.

ولعب إيبانيز صاحب الـ24 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما 149 مباراة، وخاض 39 لقاء بقميص فلومينيزي، ومباراتين فقط مع أتالانتا، كما شارك في مواجهتين مع المنتخب البرازيلي.

ويُعد روجر إيبانيز، صاحب أعلى معدل تمريرات في روما بالدوري الإيطالي موسم 2021\ 2022 برصيد 1655 تمريرة، كما أنه الأعلى معدل في قطع كرات المنافس بدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم ذاته برصيد 33 مرة.

كما تألق روجر إيبانيز بشكل لافت في الموسم الماضي، وكان صاحب أعلى معدل قطع كرات من المنافس في الدوري الأوروبي بـ29 مرة، وصاني أعلى معدل قطع كرات من المنافس بالدوري الإيطالي بـ66 مرة.