أبرز أرقام ميريح ديميرال قبل الانتقال للأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع التركي الدولي ميريح ديميرال، قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي.

الأهلي يضم ميريح ديميرال

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع ميريح ديميرال رسميًا، حيث سيمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى نهاية موسم 2025\ 2026، وذلك بعدما اجتاز الفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان النادي الأهلي قد دخل خلال الفترة الماضية في منافسة قوية مع ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل ضم ديميرال صاحب الـ25 عامًا، إلا أن الراقي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

أرقام ديميرال مع أتالانتا

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام ميريح ديميرال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا في الدوري الإيطالي الممتاز، ومنحته تقييمًا 6.86 درجة على مشواره معه في المسابقة.

وشارك ديميرال في 56 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 86%، والكرات الطويلة الناجحة 51%، وقام بـ82 افتكاكًا للكرة و46 تدخلًا ناجحًا على الكرة.

ولعب ميريح ديميرال في ألكانينينزي البرتغالي، وانضم للفريق الثاني في سبورتنج لشبونة موسم 2017\ 2018، ثم ألانيا سبور، وانتقل إلى الدوري الإيطالي من بوابة ساسولو، ومنه ليوفنتوس من 2019 وحتى 2021، قبل أن ينضم إلى أتالانتا.