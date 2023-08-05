أبرز اللقطات لانفجار باريس وإصابة 5 أشخاص

شهدت أحد أحياء باريس السكنية، اليوم السبت، انفجارًا مروعًا أسفر عن إصابة 5 أشخاص، والذي لم يتبعه وقوع حريق، لكنه حطم نوافذ المبنى الذي تم تجديد واجهته.

وقوع مصابين في انفجار باريس

وأفادت صحيفة “لوموند ” الفرنسية، بأنه نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى وتم إجلاء سكان المبنى الآخرين، ومن جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه مجرد حادث وليس هجومًا.

وقال نادل في مطعم مجاور لوكالة فرانس برس، إنه سمع “دويًا أعقبته سحابة غبار غطت الشارع بأكمله”.

🚨💥 Explosion a #Paris [18:09] Une phase de reconnaissances est en cours. La mairie s'occupe du #relogement des personnes sinistrées. 👉 Un #architecte est attendu sur place pour comprendre ce qu'il s'est passé. L'origine n'est pas connue pour le moment. #Paris18 #explosion pic.twitter.com/UWg06hUdWs — Actu React (@actureact_) August 5, 2023

تكرار الحوادث في أحياء باريس

وقال مكتب المدعي العام في باريس لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم فتح تحقيق في الحادث، الذي لم يكن الأول من نوعه في تلك المنطقة، ففي 21 يونيو، وبالتحديد في الدائرة الخامسة، انهار مبنى يضم مدرسة للأزياء بعد انفجار تسبب في حريق أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وفي يناير 2019، قضى أربعة أشخاص بينهم إطفائيان وأصيب 66 شخصًا في انفجار ناجم عن تسرب غاز دمر مبنى قرب وسط باريس.