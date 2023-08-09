أبشر تتيح الاعتراض على المخالفات المرورية في 4 خطوات

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أعاد الأمن العام التذكير بطريقة وخطوات الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي عبر منصة أبشر.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بمنصة “إكس” إن خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية تتم بكل سهولة عبر منصة أبشر وتتمثل في:
1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.
2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.
3- المرور.
4- الاعتراض على المخالفات المرورية.