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أبشر تتيح الاعتراض على المخالفات المرورية في 4 خطوات

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
أبشر تتيح الاعتراض على المخالفات المرورية في 4 خطوات
المواطن - فريق التحرير

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أعاد الأمن العام التذكير بطريقة وخطوات الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي عبر منصة أبشر.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه على حسابه بمنصة “إكس” إن خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية تتم بكل سهولة عبر منصة أبشر وتتمثل في:

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1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.

3- المرور.

4- الاعتراض على المخالفات المرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

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