Icon

كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة Icon أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17 Icon حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري Icon ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها Icon 5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ Icon مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا Icon مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية Icon صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
نقل زر إنهاء المكالمة

أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل “آي أو إس 17″، تغييرات جوهرية في جوال آيفون، حيث تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي.

تغيير جوهري بأنظمة أبل

وبحسب “سي إن بي سي”، تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي، بدلًا من توسيطه في الثلث السفلي من الشاشة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

النفط يرتفع نحو 1% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

النفط يرتفع نحو 1% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وأعرب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لإعادة تدريب أنفسهم على موقع الزر الجديد.

مميزات التحديثات الجديدة بأبل

وتتضمن التحديثات الجديدة، نسخًا نصية للبريد الصوتي، وإمكانية اختيار المستخدمين الصورة التي تظهر عند الاتصال، فضلًا عن واجهة مستخدم محدثة بخط أكثر وضوحًا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها “أبل” ترتيب واجهة المستخدم التي قد يبلغ عمرها سنوات لوضع أزرار المفاتيح بالقرب من الجزء السفلي من الجوال، حيث تكون أكثر راحة، خاصة مع زيادة حجم الشاشات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم