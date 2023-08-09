كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري بأقطاب كهربائية دقيقة أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17 حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها 5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل
أظهرت الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل “آي أو إس 17″، تغييرات جوهرية في جوال آيفون، حيث تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي.
وبحسب “سي إن بي سي”، تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي، بدلًا من توسيطه في الثلث السفلي من الشاشة.
وأعرب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لإعادة تدريب أنفسهم على موقع الزر الجديد.
وتتضمن التحديثات الجديدة، نسخًا نصية للبريد الصوتي، وإمكانية اختيار المستخدمين الصورة التي تظهر عند الاتصال، فضلًا عن واجهة مستخدم محدثة بخط أكثر وضوحًا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها “أبل” ترتيب واجهة المستخدم التي قد يبلغ عمرها سنوات لوضع أزرار المفاتيح بالقرب من الجزء السفلي من الجوال، حيث تكون أكثر راحة، خاصة مع زيادة حجم الشاشات.