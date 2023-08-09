أبل تجري تغييرات جوهرية في نظام التشغيل آي أو إس 17

أظهرت الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل “آي أو إس 17″، تغييرات جوهرية في جوال آيفون، حيث تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي.

تغيير جوهري بأنظمة أبل

وبحسب “سي إن بي سي”، تعتزم شركة أبل نقل زر إنهاء المكالمة إلى الركن الأيمن السفلي، بدلًا من توسيطه في الثلث السفلي من الشاشة.

وأعرب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لإعادة تدريب أنفسهم على موقع الزر الجديد.

مميزات التحديثات الجديدة بأبل

وتتضمن التحديثات الجديدة، نسخًا نصية للبريد الصوتي، وإمكانية اختيار المستخدمين الصورة التي تظهر عند الاتصال، فضلًا عن واجهة مستخدم محدثة بخط أكثر وضوحًا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها “أبل” ترتيب واجهة المستخدم التي قد يبلغ عمرها سنوات لوضع أزرار المفاتيح بالقرب من الجزء السفلي من الجوال، حيث تكون أكثر راحة، خاصة مع زيادة حجم الشاشات.