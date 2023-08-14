أبل تجري تغييرًا شاملًا في تصميم ساعتها الذكية

تعتزم شركة أبل إجراء تغيير شامل في تصميم ساعتها الذكية، حيث تطمح أبل أيضًا في استخدام شاشات من نوع microLED في الساعة.

تغيير تصميم ساعة أبل

وذكر تقرير وكالة “بلومبرغ” أن الشركة الأمريكية تنوي جعل الساعة أنحف مع إضافة نقاط ربط مغناطيسية لسوار الساعة، بدلًا من ربط السوار بالساعة بالطريقة الميكانيكية المعتادة. بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقريرٍ أخير لها.

جدير بالذكر أن طريقة الربط التقليدية تتيح للمستخدمين إعادة استخدام الأساور القديمة مع الساعات دون مشاكل، إلا أنها تستهلك مساحة يمكن تقليلها من أجل زيادة سعة البطارية أو إضافة مكونات داخلية.

تغيير نوع الشاشات

وتطمح أبل أيضًا إلى استخدام شاشات من نوع microLED في الساعة، وهي شاشات أكثر سطوعًا وألوانًا، إلا أنها أسعارها لا تزال مرتفعة، وتعمل آبل على الحصول على نسخة منها منخفضة التكلفة لإضافتها في الساعة.

وتعتزم أبل تطوير إمكانية قياس ضغط الدم عبر الساعة، وهي تقنية ثورية باتت تظهر في الآونة الأخيرة في ساعات ذكية مثل ساعة جالاكسي وتش 5 من سامسونج، وساعة هواوي وتش دي، بالإضافة إلى ساعة OMRON HeartGuide الحاصلة على ترخيص هيئة الغذاء والدواء FDA.

موعد طرح الإصدار الجديد

وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن الساعة المنتظرة ذات التصميم الجديد قد تكشف عنها أبل نهاية عام 2024 المقبل، بالتزامن مع مرور عقد من الزمان على إطلاق أول إصدار من الساعة، وقد تحمل الساعة اسم “وتش X” على غرار آيفون X الذي أُطلق احتفالًا بمرور 10 سنوات على ظهور أول آيفون.

ومن المنتظر أن تكشف أبل عن الإصدار التاسع من الساعة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل مع معالج جديد أسرع ودون أي تغيير في التصميم الخارجي.