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أيفون تتفوق على سامسونج

أبل تسيطر على سوق الهواتف الذكية الأكثر تطورًا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
أبل تسيطر على سوق الهواتف الذكية الأكثر تطورًا
المواطن - فريق التحرير

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تستمر شركة أبل في السيطرة على سوق الهواتف الذكية الأكثر تطورًا، حيث هيمن هاتف أيفون 14 على سوق الهواتف الذكية الأكثر شحنًا في النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia، ما يعكس تحولًا في عادات شراء المستهلكين نحو الأجهزة الأكثر تطورًا في السوق وبعيدًا عن الهواتف منخفضة إلى متوسطة المدى.

سوق الهواتف الذكية

ووفقًا لتقرير سوق الهواتف الذكية 2023 الصادر عن Omdia، والذي يتتبع مبيعات نماذج مختلفة من الهواتف، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، شحنت أبل 26.5 مليون هاتف أيفون 14 برو ماكس وهو أكبر عدد من أي طراز من أي مصنع، مقارنة بشحنات 21 مليون وحدة لجهاز أيفون 14 برو.

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وبحسب التقرير، جاء أيفون 14 في المركز الثالث بـ16.5 مليون وحدة، وبيع أيفون 13 نحو 15.5 مليون وحدة، لتستحوذ جميع طرازات أبل على المراكز الأربعة الأولى الأكثر شحنًا.

وفي العام الماضي، كان أيفون 13 هو الجهاز الأكثر مبيعًا في السوق، ما يشير إلى أن المستهلكين ما زالوا يشترون الأجهزة الرئيسية ولكن على مستوى الدخول وليس النهاية العليا.

وحل هاتف سامسونج جلاكسي ايه 14 في المركز الخامس الأكثر مبيعًا في النصف الأول، حيث شحن 12.4 مليون وحدة.

وكان الطراز الأعلى لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في مجموعته الحالية جلاكسي إس = 23 ألترا، سادس أفضل أداء مع شحنات 9.6 ملايين وحدة.

أفضل 10 هواتف ذكية

ولم تظهر الأجهزة من الشركات المصنعة الصينية في أفضل 10 هواتف ذكية من حيث الشحن، حيث أشارت Omdia إلى أن شحنات الهواتف الذكية الصينية شهدت انخفاضات مزدوجة الرقم اعتبارًا من عام 2022 بسبب الركود في سوق الهواتف الذكية المتوسطة إلى المنخفضة التكلفة.

وتعد هذه الأرقام مؤشرًا مهمًّا على معنويات المستهلكين عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، خصوصًا أن شركة أبل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 15 في الخريف.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن شحنات الهواتف الذكية العالمية ستنخفض بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.15 مليار جهاز، مسجلة أسوأ أداء منذ عقد من الزمن، وفقًا لبيانات سابقة من Omdia.

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