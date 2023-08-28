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أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الفيحاء

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا على نادي الفيحاء بثنائية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

الكاميروني كارل إيكامبي كان افتتح التسجيل لصالح فريق زعيم الجنوب في الدقيقة الـ 36، ثم انتهى الشوط الأول بتأخر الفيحاء بهدف.

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الفيحاء وأبها

وفي الشوط الثاني، نجح أبها في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبده جابر في الدقيقة الـ 63، ثم سجل الفيحاء هدفه الوحيد عبر اللاعب فاشيون ساكالا في الدقيقة الـ 88.

وبعد المباراة، أصبح رصيد زعيم الجنوب 6 نقاط بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط.

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