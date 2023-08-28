أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الفيحاء

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا على نادي الفيحاء بثنائية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
الكاميروني كارل إيكامبي كان افتتح التسجيل لصالح فريق زعيم الجنوب في الدقيقة الـ 36، ثم انتهى الشوط الأول بتأخر الفيحاء بهدف.
وفي الشوط الثاني، نجح أبها في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبده جابر في الدقيقة الـ 63، ثم سجل الفيحاء هدفه الوحيد عبر اللاعب فاشيون ساكالا في الدقيقة الـ 88.
وبعد المباراة، أصبح رصيد زعيم الجنوب 6 نقاط بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط.
الهدف الأول لـ أبها عن طريق ايكامبي.#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/Q9Dcj9jVCZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
أحمد عبده يضيف الهدف الثاني لأبها⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/dsuOrMtylQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
ساكالا يقلص الفارق للفيحاء⚽️#دوري_روشن_السعودي#أبها_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/MlBrVlORXT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023