أبها يضم فابيان نيغويرا حتى 2025

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني، فابيان نيغويرا، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فابيان نيغويرا أبهاوي

ونشر حساب نادي أبها الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو للإعلان عن صفقة الأرجنتيني فابيان نيغويرا، حيث ظهرت لقطات للاعب وأخرى أثناء توقيع العقود، وتحدث في نهايته قائلًا: “أنا أبهاوي”.

وأوضح حساب أبها، أن فابيان نيغويرا وقع بحضور نائب رئيس النادي، فهد آل مفرح، على عقد يمتد لموسمين، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتمنى له التوفيق في مشواره مع زعيم الجنوب.

وتأمل إدارة نادي أبها في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف.

أبها يُلاقي الهلال

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مشواره في دوري روشن السعودي، بمواجهة الهلال في الجولة الأولى، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.