أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025

تعمل إدارة نادي أبها على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، لتقترب من التعاقد مع نجم ليون، الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

إيكامبي في طريقه لأبها

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، اليوم الاثنين، أن إيكامبي سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار سانتي أونا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه على الرغم من تلقي إيكامبي أكثر من عرض، إلا أنه حسم موقفه واختار الانتقال إلى أبها لمدة موسمين حتى عام 2025، وسيحصل ليون على 1.7 مليون يورو.

وارتبط اسم إيكامبي صاحب الـ30 عامًا، بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، ومنها؛ ضمك، الجزيرة الإماراتي، وفنربخشة التركي، إلا أن النجم الكاميروني فضل الانتقال إلى صفوف أبها.

أبها بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالخسارة أمام الهلال بنتيجة 3\1، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على الرائد بهدف دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.