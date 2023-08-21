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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي أبها على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، لتقترب من التعاقد مع نجم ليون، الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

إيكامبي في طريقه لأبها

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، اليوم الاثنين، أن إيكامبي سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كارل توكو إيكامبي
تصميم للاعب بقميص أبها – المصدر @Santi_J_FM

وأشار سانتي أونا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه على الرغم من تلقي إيكامبي أكثر من عرض، إلا أنه حسم موقفه واختار الانتقال إلى أبها لمدة موسمين حتى عام 2025، وسيحصل ليون على 1.7 مليون يورو.

وارتبط اسم إيكامبي صاحب الـ30 عامًا، بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، ومنها؛ ضمك، الجزيرة الإماراتي، وفنربخشة التركي، إلا أن النجم الكاميروني فضل الانتقال إلى صفوف أبها.

كارل توكو إيكامبي
النجم الكاميروني

أبها بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالخسارة أمام الهلال بنتيجة 3\1، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على الرائد بهدف دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

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