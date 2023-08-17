أب أجنبي يدرب طفله ليلتحق بالهلال في المستقبل

انتشر مقطع فيديو لأب أجنبي يدرب ابنه على رياضة كرة القدم ليلتحق في المستقبل بنادي الهلال.

طفل يرتدي قميص الهلال

وظهر الطفل وهو يرتدي قميص الهلال الأزرق ووالده يضع أمامه الكرة وأقماعًا صغيرة لتمرير الكرة من بينها من أجل التدرب على اللعبة.

تفاعل واسع

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس حيث قال نواف محمد: “الإنسان يلي اقترح هالاستراتيجية يجذب نجوم العالم للدوري السعودي يلي أدى لاحتلال العالم وعقول البشر باسم السعودية هو شخص أقل ما يقال عنه عظيم خلاق مبدع بالتوفيق للمملكة بكل الأصعدة”.

وأضاف محمد المقبل في تعليقه على الشبه بين الطفل ولاعب الهلال محمد البليهي قائلًا: “ولد البليهي ما فيه كلام” وأضاف آخر: “بإذن الله أشوفه هداف الهلال 2040”.

وفي هذا السياق أشاد مواطنون بجهودات وخطط منظمي دوري روشن حيث قال مواطن: “كل هذا يحسب لمنظمي بطولة روشن والقادم أجمل بإذن الله”، وتابع آخر: “هههههههه يقوله أبيك تصير مثل نيمار وتروح الهلال وتاخذ 700 مليون”.

وعلقت مواطنة قائلةً: “كلنا عيالنا بالمستقبل هلاليييين غصب عليهم”. وتابع ريان: “تطور حلو والله الحمد لله والجاي أجمل وأعظم بإذن الله”.

وتابعت أخرى: “هذا الأب الي يأمن مستقبل ابنه منذ الصغر” وعلق آخر: “يا زينوه زيناه أي هذا الأب لي يعرف مصلحة ولده” وكتبت رين: “ياخي والله يجننن أبيه”.