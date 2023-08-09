أتربة وعواصف ترابية على جازان وعسير للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهبوب أتربة مثارة وعواصف ترابية على جازان وعسير، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة الجوية في جازان تؤثر على الدرب وبيش، حيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل وارتفاع الأمواج.

وحذر الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في عسير على البرك والقحمة، حيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل وارتفاع الأمواج.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار على أجزاء من منطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.