أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم

انتشرت لقطات رائعة للقمر العملاق الذي زين سماء العالم، وكان مراقبو النجوم والفلك في جميع أنحاء العالم يستمتعون بأول قمر عملاق ظهر خلال شهر أغسطس الجاري.

ظاهرة نادرة تحدث مرتين

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة نادرة الحدوث، إلا أنها ستحدث مرة أخرى في 30 أغسطس الجاري، وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر المكتمل بالقرب من أقرب نقطة له إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30%.

ويقول الخبراء: إنه سيتعين علينا الانتظار حتى عام 2037، لمشاهدة القمر العملاق مرة أخرى، فيما تداولت وسائل الإعلام العالمية أهم اللقطات للقمر العملاق الذي زين سماء العالم، ومن بين أجمل اللقطات تلك التي شهدتها القدس والسعودية وبيروت وإسبانيا والولايات المتحدة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز” البريطاني.