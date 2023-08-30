أجمل 3 أهداف في رابع جولات دوري روشن

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كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه في شباك الطائي، في المباراة التي شهدت تألقه بشكل لافت وتسجيله للهدف الثاني؛ ليُساهم في فوز الراقي بنتيجة 2\0.
ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الرابعة بدوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم سالم الدوسري أمام الاتفاق، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد.
كما يُنافس الهدف الذي سجله النجم البرازيلي ماتيوس كاسترو من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق فوز قاتل أمام الأخدود في دوري روشن السعودي.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.
ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.
اختيارات اللجنة الفنية لأجمل أهداف الجولة الـ4 🤩
ساعدنا للتعرف على الهدف الأجمل؟ 🤔
• سالم الدوسري 🇸🇦
• فرانك كيسيه 🇨🇮
• ماتيوس كاسترو 🇧🇷
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/OuTZh756eu
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 30, 2023