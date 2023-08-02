أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعزز حصته في “أستون مارتن” “هيونداي” تتولى إنشاء خط كهربائي يصل نيوم بـ 145 مليون دولار سعود كاتب: 5 حلقات متكاملة تحتاجها قوتنا الناعمة السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار شركة نسما القابضة تستحوذ على كينت لخدمات الطاقة أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأجواء معتدلة نهارًا وتميل من البرودة إلى باردة ليلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأفاد الحصيني بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان .
كما توقع الحصيني وفقا للنماذج العددية للطقس هبوب رياح من خفيفة ومتوسطة، وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشرقية وغرب الوسطى من السعودية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.