أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأجواء معتدلة نهارًا وتميل من البرودة إلى باردة ليلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأفاد الحصيني بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان .

كما توقع الحصيني وفقا للنماذج العددية للطقس هبوب رياح من خفيفة ومتوسطة، وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشرقية وغرب الوسطى من السعودية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.