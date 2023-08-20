أجواء حارة نهارًا وأمطار متفاوتة بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق والخليج العربي، ومن تميل للاعتدال إلى معتدلة فجرًا.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأشار الحصيني إلى أنه لا يستبعد أن تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من جنوب منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وأقصى غرب الوسطى من السعودية، وقد تمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات تسبقها برياح نشطة ومغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.