أجواء خيالية تُصاحب حفل نيمار أمام 60 ألف هلالي

قدم نادي الهلال، نجمه البرازيلي نيمار اليوم في حفل ضخم ومميز شهده 60 ألف مشجع لـ الهلال في جنبات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك قبل بدء مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

عروض حفل نيمار

وشهد الجمهور الحاضر عروض بالألعاب النارية والطائرات المسيّرة كما حدث في حفل تقديم الاتحاد لنجمه الفرنسي كريم بنزيما وحفل تقديم النصر لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد حفل نيمار اليوم، تقديم كذلك مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثًا للزعيم.

وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أمس الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل نيمار بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

طموح الهلاليين مع نيمار

وتطمح جماهير الهلال في مواصلة تألق نيمار مع الأزرق، كما وصفت الصفقة بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

وأُقيم حفل نيمار وتقديمه للجماهير، اليوم قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.