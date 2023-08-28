أجواء شتوية ساحرة مع شخصيات ديزني في بوليفارد رياض سيتي

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تواصل شخصيات ديزني عروضها في ديزني أون آيس داخل بوليفارد رياض سيتي، وسط أجواء شتوية ساحرة وفريدة من نوعها.
ولفتت منصة عيشها عبر منشور بمنصة إكس، إن العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر القادم.
ونوهت منصة عيشها إلى أن حجز التذاكر متاح عبر المنصة الإلكترونية.
شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.
وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.