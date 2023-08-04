Icon

أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج Icon ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا Icon أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض Icon دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها Icon جماهير الهلال تنتقد سالم الدوسري بسبب تصريحه .. ماذا قال ؟ Icon امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية Icon إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء Icon لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو Icon تفاصيل يرويها والد ريما بعد أن ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها Icon الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني

أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية تو ذا مون في الرياض، في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري.

مسرحية تو ذا مون

وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقًا-: أجواء ممتعة يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض، بمدينة الرياض، وذلك في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة.

قد يهمّك أيضاً
هدف يمنح رفقاء رونالدو التفوق بـ مباراة النصر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول

هدف يمنح رفقاء رونالدو التفوق بـ مباراة النصر والاتحاد المنستيري بالشوط الأول

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين...

ونوهت المنصة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني –اضغط هنا-.

أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم