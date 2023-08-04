أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها جماهير الهلال تنتقد سالم الدوسري بسبب تصريحه .. ماذا قال ؟ امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو تفاصيل يرويها والد ريما بعد أن ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات
أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية تو ذا مون في الرياض، في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري.
وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقًا-: أجواء ممتعة يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض، بمدينة الرياض، وذلك في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة.
ونوهت المنصة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني –اضغط هنا-.
وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.
وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.
أجواء ممتعه يعيشها الحضور وأطفالهم في العرض الأول لمسرحية “تو ذا مون” بمدينة الرياض لا تفوّت بقية العروض 🤩✨
📍 جامعة دار العلوم
🗓️ 5-3 أغسطس
احجز تذكرتك الحين و #عيشها 📲https://t.co/Uh8z5nQWGV
ضمن فعاليات #جولة_المملكة 🇸🇦 pic.twitter.com/IkIEWxwQqK
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 3, 2023