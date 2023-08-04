أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية تو ذا مون في الرياض، في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري.

مسرحية تو ذا مون

وقالت المنصة في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقًا-: أجواء ممتعة يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض، بمدينة الرياض، وذلك في جامعة دار العلوم من 3- 5 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة.

ونوهت المنصة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني –اضغط هنا-.

أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.