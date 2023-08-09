أحدث أشكال الغش في سوق السيارات المستعملة

يعاني كثير من المستهلكين من المشكلات التي تخلفها لهم السيارات المستعملة التي يبيعها لهم الباعة والسماسرة الذين لا يفكرون إلا في الأرباح.

ويلجأ شريطة السيارات المستعملة إلى تسويق بضاعاتهم، عن طريق غش المستهلك، الذي يتفاجأ بعيوب السيارات المستعملة بعد الشراء.

سيارة مقصوصة

وفي هذا السياق، وثق مواطن بالفيديو حيلة بائعي السيارات المستعملة لإخفاء العيوب التي تسهم في تقليل سعرها، موضحًا أن السيارة مقصوصة والدليل على ذلك وجود لحام ومعجون بداخل السيارة ما يدل على أنها مقصوصة معلقًا: الموتور لو ببلاش لا تأخذه.

أشهر طرق الغش

وتتنوع طرق الغش في السيارات التي تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة، وكذلك الغش في قطع غيار السيارات.

ويقع الكثير من الزبائن فريسة لحالات النصب والغش التجاري؛ لافتقارهم للخبرة الكافية في تقييم السيارات واكتشاف عيوبها.

الإبلاغ

وفي السياق ذاته، تحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.