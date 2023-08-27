أحمد بن فهد: المخطط العام يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويوفر وظائف

ثمّن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية، إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستي عالمي.

69 مركزًا

وقال: إن إطلاق ولي العهد للمخطط العام للمراكز اللوجستية والتي ضمت 69 مركزًا على مستوى السعودية، بينها 17 مركزًا لوجستيًّا في المنطقة الشرقية، يأتي استمرارًا لمخرجات رؤية المملكة 2030، ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى إلى استغلال الموقع الجغرافي المميز للمملكة، والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها، كما أنه يأتي ليترجم رؤية سديدة يتبناها ولي العهد في تنويع قاعدة الاقتصاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف.

وأضاف: ستعمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تسريع وتسهيل العمل في تلك المراكز، وتقديم كافة الخدمات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، من أجل تحقيق أهدافها وتسريع مخرجاتها، خاصة وأن العدد الأكبر من تلك المراكز موجود في المنطقة.

شكر وامتنان

ورفع الشكر والامتنان لولي العهد مشيدًا بهذه الخطوة التي ستمكّن الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، كما ستدعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية، في وقت يُعد فيه قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، وقال: كل الشكر والامتنان لولي العهد على ما يقدمه من جهود تصب في صالح الوطن والمواطنين، وتجعل من السعودية جاذبة للاستثمار العالمي، ومستفيدة من كافة إمكاناتها اللوجستية وميزاتها النسبية، في ظل توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.