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لغيابه عن الملاعب بسبب الإصابة

أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية، بشأن فسخ تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يرغب في فسخ التعاقد

وأكدت تقارير أن أحمد حجازي طالب بالحصول على مستحقاته المالية بالكامل، من أجل الموافقة على فسخ تعاقده مع الاتحاد، والتوقيع على مخالصة مالية، وذلك لرغبة الإدارة في ضم مدافع أجنبي، لغيابه بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

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أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

أحمد حجازي ينفي

وعلق حجازي على هذه الأنباء، لموقع “في الجول” المصري، قائلًا: “كل ما نشر بشأن بدء المفاوضات مع الاتحاد، من أجل فسخ تعاقدي سواء من طرفي أو طرف النادي غير صحيح”.

وأضاف أحمد حجازي: “لم أجلس مع إدارة نادي الاتحاد حاليًا بشأن رحيلي عن الفريق الأول، خاصة مع قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

واختتم حجازي تصريحاته قائلًا: “لم أناقش أي أمور تخص مخالصة مادية وليس لدي مانع في أي قرار يتخذه الاتحاد، أنا ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأحترم وأعتز جدًا بجماهير ومجلس الإدارة”.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة في عام 2020، قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي في العام التالي، ويُعد من الركائز الأساسية في صفوفه، وساهم في تتويجه بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي بالموسم الماضي.

أحمد حجازي
حجازي

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