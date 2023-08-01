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خلال أيام 2- 4 أغسطس

أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للإدارة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية ميمو الكوميدية بطولة الفنان المصري أحمد حلمي، ومجموعة من النجوم، ضمن جولة المملكة بجامعة الطائف أيام 2- 4 أغسطس الجاري.

ولفتت منصة عيشها إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة –اضغط هنا-.

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أكثر من 4 ملايين زائر

شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

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