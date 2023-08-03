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في كأس الملك سلمان للأندية

أحمد سيد زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك ضد النصر

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
أحمد سيد زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك ضد النصر
المواطن - محمد سمعه

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افتتح اللاعب المصري أحمد سيد زيزو، التسجيل لنادي الزمالك المصري في شباك النصر، وذلك بعد مرور 8 دقائق من بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل زيزو الهدف في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

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الزمالك ضد النصر

وبدأت مباراة الزمالك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

سيد زيزو - الزمالك ضد النصر

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الزمالك المصري برصيد 3 نقاط.

سيد زيزو - الزمالك ضد النصر

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