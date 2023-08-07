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مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو الطموح المعلنة

أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
أرامكو: استثماراتنا لن تتأثر بتقلبات أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

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أكد زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بأرامكو، أنه ستواصل عملاقة النفط السعودية أرامكو تنفيذ أكبر برنامج رأسمالي في تاريخ الشركة، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.

نتائج أرامكو المالية

أكد زياد المرشد، في مقابلة مع “بلومبرغ”، تعقيبًا على صدور نتائج أرامكو المالية اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو الطموح المعلنة سابقًا، كاشفًا أن “خططنا التوسعية كاستثمارات إستراتيجية تركز على أسواق آسيا، خصوصًا الصين وكوريا الجنوبية”.

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وحققت صافي أرباح أرامكو في الربع الثاني من العام الجاري نسبة 38% لتبلغ 112.8 مليار ريال سعودي (30.1 مليار دولار)، وسط خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

برنامج الإنفاق المالي لأرامكو

أطلقت أرامكو مطلع هذا العام برنامج الإنفاق الرأسمالي بنطاق استثماري يتراوح بين 45 و55 مليار دولار، مقابل 39 مليار دولار في 2022، ونحو 32 مليار دولار للعام الذي سبق.

وأكد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بأرامكو، أن النفقات الرأسمالية للشركة بالنصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 30% على الفترة المماثلة من 2022، لتصل إلى 84 مليار ريال (نحو 22.7 مليار دولار). مضيفًا: “نسعى دائمًا لاقتناص الفرص في الأسواق حول العالم”.

أحدث صفقات أرامكو

أُغلقَت أحدث صفقات أرامكو، في يوليو الماضي، حين أكملت الاستحواذ على حصة 10% من شركة “رونغشنغ للبتروكيمياويات” (Rongsheng Petrochemical) الصينية مقابل 3.4 مليار دولار.

أوصت أرامكو بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث.

توزيع أرباح أرامكو

كما تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث 2023، ليبلغ أول توزيع نحو 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في الربع الثالث 2023، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من العام الحالي.

بالتالي يبلغ إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها أرامكو اليوم 110.18 مليار ريال سعودي (29.38 مليار دولار)، ليصل نصيب السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع إلى 0.4554 ريال.

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