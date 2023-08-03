أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رستابوت.

كبير مهندسي البارجة.

معاون ، مكتب الخدمة.

مشرف مشتريات.

عامل الحفر.

متخصص ، المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ضابط الامتثال.

منسق الجرد.

منسق الشحن والاستلام.

المهندس الثاني ، E&I.

والمزيد …

طريقة التقديم: