تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا أجواء ممتعه يعيشها الحضور في العرض الأول لمسرحية تو ذا مون في الرياض دهاء ثمانينية أمريكية يتغلب على ذكاء مراهق اقتحم منزلها
تجاوزت أرباح أبل التوقعات في الربع الثالث من العام المالي للشركة، حيث سجلت 81.80 مليار دولار إيرادات مقابل توقعات عند 81.69 مليار دولار رغم انخفاض مبيعات أيفون.
وربح السهم 1.26 دولار مقابل توقعات عند 1.19 دولار.
سجلت شركة أبل إيرادات 81.8 مليار دولار انخفاض 1% عن العام الماضي وثالث ربع على التوالي تسجل فيه الشركة انخفاضًا في الإيرادات.
وكانت إيرادات الأيفون 39.7 مليار دولار، بانخفاض 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كذلك كانت إيرادات الخدمات 21.2 مليار دولار، نمو 8% عن العام الماضي، وتعتبر إيرادات تاريخية للقسم.
وسجلت الشركة صافي ربح 19.8 مليار دولار خلال الربع الثالث المالي، بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي.