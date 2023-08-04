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رغم انخفاض مبيعات أيفون

أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت أرباح أبل التوقعات في الربع الثالث من العام المالي للشركة، حيث سجلت 81.80 مليار دولار إيرادات مقابل توقعات عند 81.69 مليار دولار رغم انخفاض مبيعات أيفون.

وربح السهم 1.26 دولار مقابل توقعات عند 1.19 دولار.

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نتائج

سجلت شركة أبل إيرادات 81.8 مليار دولار انخفاض 1% عن العام الماضي وثالث ربع على التوالي تسجل فيه الشركة انخفاضًا في الإيرادات.

تسيب لـ آيفون 15 باللون الأحمر الجذاب 

وكانت إيرادات الأيفون 39.7 مليار دولار، بانخفاض 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك كانت إيرادات الخدمات 21.2 مليار دولار، نمو 8% عن العام الماضي، وتعتبر إيرادات تاريخية للقسم.

وسجلت الشركة صافي ربح 19.8 مليار دولار خلال الربع الثالث المالي، بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي.

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