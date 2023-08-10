أرباح “أكوا باور” ترتفع إلى 414.4 مليون ريال

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ارتفعت أرباح أكوا باور إلى 414.4 مليون ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بنفس الفترة من الربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت الشركة، في بيان لها على “تداول”، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى وانخفاض مصاريف الزكاة والضرائب
وبلغ إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للربع الحالي 1340.795 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للربع المماثل بقيمة 1804.979 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل بقيمة (367.013) مليون ريال للربع السابق.
فيما بلغ إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة الحالية 973.782 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل بمقدار 3660.49 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
هذا وارتفعت أرباح الشركة إلى 684.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة قدرها 26%، مقارنة بأرباح 541.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.