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خلال النصف الأول 2023

أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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سجلت شركة الوسائل الصناعية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال النصف الأول للعام 2023 بنسبة 9.6 %.

صافي الربح بعد الزكاة

وأوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 17.73 مليون ريال، مقابل 16.17 مليون ريال بالنصف المقارن للعام الماضي.

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وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح لارتفاع المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق.

تراجع الأسهم الخليجية

وبالأمس تخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.8% ليهبط إلى مستوى 11408 نقاط، ونزل سهم “أرامكو السعودية” 1.6%.

كذلك أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس الاثنين، إذ خابت آمال المستثمرين بسبب إجراءات التحفيز الأحدث في الصين، وكان المؤشر القطري أكبر الخاسرين.

 

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