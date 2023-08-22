أرباح “الوسائل الصناعية” ترتفع إلى 17.7 مليون ريال

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سجلت شركة الوسائل الصناعية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال النصف الأول للعام 2023 بنسبة 9.6 %.
وأوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 17.73 مليون ريال، مقابل 16.17 مليون ريال بالنصف المقارن للعام الماضي.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح لارتفاع المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبالأمس تخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.8% ليهبط إلى مستوى 11408 نقاط، ونزل سهم “أرامكو السعودية” 1.6%.
كذلك أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس الاثنين، إذ خابت آمال المستثمرين بسبب إجراءات التحفيز الأحدث في الصين، وكان المؤشر القطري أكبر الخاسرين.