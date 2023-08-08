أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 53 مليون ريال مقابل 69.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 23.7%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر ).

الربح التشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 102.9 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 100.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 2%.

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 147.6 مليون ريال مقابل 152 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 3%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 3.13 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 2.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 54.9%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.52 ريال مقابل 1.69 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته منخفضًا 79.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.