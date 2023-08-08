Icon

مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له Icon افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر Icon أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7% Icon فرحة أحد الخريجين بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار Icon “الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon تراث ثقافي ضخم ومتنوع يعكس عُمق التاريخ السعودي Icon نتائج العنف الأسري وتبعاته تتجاوز الأسرة والمعنِّف والمعنَّف Icon موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48 Icon هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في الربع الثاني

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 53 مليون ريال مقابل 69.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 23.7%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر ).

الربح التشغيلي

وبلغ الربح التشغيلي 102.9 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 100.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 2%.

قد يهمّك أيضاً
20 مليون سوداني على حافة المجاعة

20 مليون سوداني على حافة المجاعة

هل يُنقل نهائي كأس الملك سلمان للأندية إلى ملعب الجوهرة ؟

هل يُنقل نهائي كأس الملك سلمان للأندية إلى ملعب الجوهرة ؟

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 147.6 مليون ريال مقابل 152 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 3%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 3.13 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 2.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 54.9%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.52 ريال مقابل 1.69 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته منخفضًا 79.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم