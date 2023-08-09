أرباح “غازكو” ترتفع إلى 54.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح غازكو إلى 54.5 مليون ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سبب ارتفاع الأرباح

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات ب 17 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وإيرادات الصكوك الحكومية وانخفاض المصاريف التشغيلية ب 2 مليون ريال وارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة ب 2 مليون ريال

فيما ارتفعت أرباح الشركة إلى 127.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 22%، مقارنة بأرباح 104.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

إجمالي الدخل الشامل

حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 19.1 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة للربع المماثل بقيمة 142 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 136.9 مليون ريال للربع السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 156.1 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.