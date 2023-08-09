أرباح “غازكو” ترتفع إلى 54.5 مليون ريال ضبط مخالف لبيعه وتخزينه حطبًا محليًا حملة توعوية عن العمليات القيصرية والولادة المبكرة وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين
ارتفعت أرباح غازكو إلى 54.5 مليون ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات ب 17 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وإيرادات الصكوك الحكومية وانخفاض المصاريف التشغيلية ب 2 مليون ريال وارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة ب 2 مليون ريال
فيما ارتفعت أرباح الشركة إلى 127.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 22%، مقارنة بأرباح 104.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 19.1 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة للربع المماثل بقيمة 142 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 136.9 مليون ريال للربع السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 156.1 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 19.6 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.