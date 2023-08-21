أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وأن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تصريحات أردوغان

وعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أضاف أردوغان أن بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنًا وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة.

من المعروف أن التضخم في تركيا ارتفع في يوليو إلى 47.8 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60 بالمائة بحلول نهاية العام؛ بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.