أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا ظهور جديد لزعيم فاغنر فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وأن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أضاف أردوغان أن بعض المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنًا وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة.
من المعروف أن التضخم في تركيا ارتفع في يوليو إلى 47.8 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60 بالمائة بحلول نهاية العام؛ بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.