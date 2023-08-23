أرقام أوتافيو مع بورتو تُحفز النصراويين

نجحت إدارة نادي النصر في حسم صفقة النجم البرتغالي أوتافيو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع بورتو.

النصر يحسم الصفقة

وأعلن نادي النصر بالأمس عن تعاقده رسميًا مع أوتافيو، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، حيث وقع على عقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، ومثل العالمي، الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

وكان النصر يرغب في ضم النجم البرتغالي منذ بداية الميركاتو الصيفي، قبل أن ينسحب من الصفقة، ولكنه عاد مؤخرًا للتفاوض مع إدارة بورتو، ونجحت في التعاقد معه مقابل 60 مليون يورو موزعة على 3 دفعات.

أبرز أرقام أوتافيو

وخطف أوتافيو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الممتاز، وتطمح الجماهير النصراوية مواصلة تألقه.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام أوتافيو مع بورتو في الدوري البرتغالي لكرة القدم موسم 2022\ 2023، ومنحته تقييمًا 7.72 درجة.

وشارك اللاعب في 27 مباراة في الدوري البرتغالي، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وقام بـ38 تسديدة بينهم 12 تسديدة على المرمى، وصنع 54 فرصة، ولعب 28 عرضية ناجحة بنسبة 32%، و41 مراوغة ناجحة بنسبة 57%، وقام بـ70 تدخلًا على الكرة.