أرقام إيغالو في الدوري السعودي قبل الانضمام للوحدة

يستعد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لبدء تجربة جديدة في دوري روشن السعودي من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أملًا في مواصلة تألقه بالبطولة وتسجيل مزيد من الأهداف.

الوحدة يحسم الصفقة

وأعلن نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، عن تعاقده رسميًا مع إيغالو، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف فرسان مكة لمدة موسمين حتى عام 2025.

أبرز ارقام إيغالو

ويملك إيغالو مسيرة مميزة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث بدأ مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي تألق في صفوفه، لينتقل إلى الهلال، ويُقدم مستوى مميزًا، كما توج بلقب الهداف بقميصه.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام المهاجم النيجيري في الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء مشواره مع الوحدة، حيث خاض 71 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وقام إيغالو بـ230 تسديدة بينهم 120 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 23%، وقام بصناعة 71 فرصة، ومنحته “سوفاسكور”، تقييمًا على مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بـ7.24 درجة.

وكلل صاحب الـ34 عامًا، مشواره بالعديد من البطولات، ومن أبرزها؛ الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021\ 2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022\ 2023 مع الهلال، كما شارك مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2018.