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تألق مع أتلتيك بلباو ومانشستر سيتي

أرقام تزين مسيرة إيمريك لابورت قبل النصر

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
أرقام تزين مسيرة إيمريك لابورت قبل النصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي النصر صفقة انتقال النجم الإسباني الدولي إيمريك لابورت، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجلزي؛ لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

إيمريك لابورت نصراوي

وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن تعاقده مع إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 مواسم، ومثل العالمي في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي.

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وكان النصر قد أعلن عن الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو؛ وظهر اللاعب الإسباني في نهايته، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًا، لابورت هنا”.

إيمريك لابورت
لابورت – المصدر @AlNassrFC

أبرز أرقام لابورت

ويملك إيمريك لابورت مسيرة مميزة، حيث إنه بدأ مسيرته مع نادي أتلتيك بلباو الإسباني، وخاض معه 222 مباراة في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 10 مرات، وصنع 6 أهداف.

وانتقل لابورت إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في يناير عام 2018، وشارك معه في 180 مباراة، ونجح في إحراز 12 هدفًا، كما قدم 4 تمريرات حاسمة، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة بيب غوارديولا.

إيمريك لابورت
لابورت – المصدر @FabrizioRomano

وتوج إيمريك لابورت بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي، ومنها؛ الدوري الإنجليزي لكرة القدم 5 مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد السوبر الإسباني مع أتلتيك بلباو.

وعلى الصعيد الدولي، خاض لابورت 22 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف واحد، ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

إيمريك لابورت
لابورت – المصدر @FabrizioRomano

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