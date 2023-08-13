أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023

قدم حارس المرمى نواف العقيدي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون الأبرز في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

النصر يتوج باللقب

ونجح النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، في التتويج بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

نواف العقيدي يخطف الأنظار

وحصد نواف العقيدي صاحب الـ23 عامًا، جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة العربية، بعد تألقه اللافت مع النصر، ومساهمته بشكل فعال في تتويجه باللقب.

وشارك نواف العقيدي بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة العربية، حيث خاض الـ6 مواجهات كاملة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، وقام بـ16 تصديًا.

وقام العقيدي بـ11 تصديًا من كرات من داخل منطقة الجزاء، لتبلغ نسبة نجاح التصديات 80%، ونسبة الخروج الناجح 100%، فيما وصلت نسبة ربح الالتحام إلى 88%، ونسبة نجاح الكرات الطويلة 54%.

وكانت إدارة نادي النصر ترغب في ضم حارس مرمى، وارتبط اسمها بأكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، لتعويض دافيد أوسبينا المصاب، إلا أن المستوى المميز الذي قدمه نواف العقيدي طمأن الجماهير، قبل بدء الفريق لمشواره في دوري روشن السعودي.