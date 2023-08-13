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ساهم في تتويج النصر باللقب

أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023
المواطن - فريق التحرير

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قدم حارس المرمى نواف العقيدي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون الأبرز في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

النصر يتوج باللقب

ونجح النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، في التتويج بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

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جانب من احتفالات اللاعبين – المصدر @AlNassrFC

نواف العقيدي يخطف الأنظار

وحصد نواف العقيدي صاحب الـ23 عامًا، جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة العربية، بعد تألقه اللافت مع النصر، ومساهمته بشكل فعال في تتويجه باللقب.

نواف العقيدي ورونالدو
العقيدي ورونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشارك نواف العقيدي بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في البطولة العربية، حيث خاض الـ6 مواجهات كاملة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، وقام بـ16 تصديًا.

وقام العقيدي بـ11 تصديًا من كرات من داخل منطقة الجزاء، لتبلغ نسبة نجاح التصديات 80%، ونسبة الخروج الناجح 100%، فيما وصلت نسبة ربح الالتحام إلى 88%، ونسبة نجاح الكرات الطويلة 54%.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @UAFAAC

وكانت إدارة نادي النصر ترغب في ضم حارس مرمى، وارتبط اسمها بأكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، لتعويض دافيد أوسبينا المصاب، إلا أن المستوى المميز الذي قدمه نواف العقيدي طمأن الجماهير، قبل بدء الفريق لمشواره في دوري روشن السعودي.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

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