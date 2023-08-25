أرقام كورونادو في 50 مباراة بـ دوري روشن

واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

أرقام كورونادو في دوري روشن

وشارك كورونادو بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الرياض بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليصل إلى المواجهة رقم 50 في مسيرته بالمسابقة.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام كورونادو في دوري روشن السعودي، حيث ساهم في تسجيل 37 هدفًا خلال 50 مباراة، بعدما نجح في هز الشباك 13 مرة، وقدم 24 تمريرة حاسمة.

وأشارت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن كورونادو قام بصناعة 141 فرصة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولديه 95 عرضية ناجحة، كما قام بـ84 مراوغة ناجحة.

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الأهلي الوصيف، فيما يتواجد الوحدة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.