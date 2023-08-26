أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر

خطف النجم البرتغالي أوتافيو، الأنظار في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أوتافيو يتألق ضد الفتح

وكان النصر قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع أوتافيو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، وشارك بشكل أساسي خلال مواجهة الفتح بالأمس.

واستعرضت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، أبرز أرقام أوتافيو في مباراته الأولى بقميص النصر ضد الفتح، حيث قام بـ54 تمريرة ناجحة بنسبة 84%، ويُعد الأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، ولعب 4 كرات طويلة ناجحة من أصل 7.

وبلغت نسبة نجاح عرضيات أوتافيو 100%، وقام بـ4 تسديدات، وافتكاكان للكرة وتدخلان ناجحان على الكرة، كما بلغت نسبة نجاح المراوغات 100%، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا 8.2 درجة.

خسارة الفتح ضد النصر

ولعب الفتح ضد النصر بالأمس على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد، سجلهم؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو”هاتريك”، والسنغالي ساديو ماني “ثنائية”.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثامن.