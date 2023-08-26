Icon

مايكروسوفت تبدأ التحقيق في شاشة الموت الزرقاء Icon مصرع 9 أشخاص في حريق قطار بالهند بسبب كوب شاي Icon كأس السوبر الإفريقي في الطائف 15 سبتمبر رسميًا Icon خلال أسبوع.. ضبط 14529 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا Icon أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر Icon كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon تعديل المسار شعار مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس Icon وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الفتح بدوري روشن

أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم البرتغالي أوتافيو، الأنظار في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أوتافيو يتألق ضد الفتح

وكان النصر قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع أوتافيو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، وشارك بشكل أساسي خلال مواجهة الفتح بالأمس.

قد يهمّك أيضاً
3 آلاف ريال شهرياً للسعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم العمل الحر

3 آلاف ريال شهرياً للسعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم العمل الحر

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا

أوتافيو
النجم البرتغالي – المصدر @AlNassrFC

واستعرضت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، أبرز أرقام أوتافيو في مباراته الأولى بقميص النصر ضد الفتح، حيث قام بـ54 تمريرة ناجحة بنسبة 84%، ويُعد الأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، ولعب 4 كرات طويلة ناجحة من أصل 7.

وبلغت نسبة نجاح عرضيات أوتافيو 100%، وقام بـ4 تسديدات، وافتكاكان للكرة وتدخلان ناجحان على الكرة، كما بلغت نسبة نجاح المراوغات 100%، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا 8.2 درجة.

أوتافيو
النجم البرتغالي – المصدر @AlNassrFC

خسارة الفتح ضد النصر

ولعب الفتح ضد النصر بالأمس على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد، سجلهم؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو”هاتريك”، والسنغالي ساديو ماني “ثنائية”.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثامن.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية