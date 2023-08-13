أرقام مميزة لـ رونالدو بالبطولة العربية 2023

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

النصر يحصد اللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في التتويج بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

رونالدو يخطف الأنظار

وتألق رونالدو بشكل لافت في منافسات البطولة العربية، حيث شارك في 6 مباريات بينهم 5 كأساسي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، ليكون مساهمًا بهدف كل 84 دقيقة، كما حصد لقب هداف النسخة الحالية.

وقام كريستيانو رونالدو بـ27 تسديدة بينهم 14 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة ترجمته للأهداف 22%، ولديه 7 مراوغات ناجحة من أصل 10، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا 7.48 درجة.

ويُقدم كريستيانو مستوى لافتًا منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث شارك معه في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وقاده لحصد لقب البطولة العربية.

ويطمح رونالدو في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وتحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم، للمنافسة على اللقب، وتسجيل مزيد من الأهداف، بعدما نجح في هز الشباك 14 مرة الموسم الماضي.