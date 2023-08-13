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ساهم في تتويج النصر باللقب

أرقام مميزة لـ رونالدو بالبطولة العربية 2023

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
أرقام مميزة لـ رونالدو بالبطولة العربية 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع النصر، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.

النصر يحصد اللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في التتويج بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

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النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية
جانب من تتويج النصر – المصدر @AlNassrFC

رونالدو يخطف الأنظار

وتألق رونالدو بشكل لافت في منافسات البطولة العربية، حيث شارك في 6 مباريات بينهم 5 كأساسي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، ليكون مساهمًا بهدف كل 84 دقيقة، كما حصد لقب هداف النسخة الحالية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @UAFAAC

وقام كريستيانو رونالدو بـ27 تسديدة بينهم 14 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة ترجمته للأهداف 22%، ولديه 7 مراوغات ناجحة من أصل 10، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” تقييمًا 7.48 درجة.

ويُقدم كريستيانو مستوى لافتًا منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث شارك معه في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وقاده لحصد لقب البطولة العربية.

رونالدو هداف البطولة العربية
كريستيانو – المصدر @GoalSA

ويطمح رونالدو في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وتحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم، للمنافسة على اللقب، وتسجيل مزيد من الأهداف، بعدما نجح في هز الشباك 14 مرة الموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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