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بهدف إهداء اشتراكات في عدة أندية

أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع فلاورد

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع فلاورد
المواطن - هاشم القرني - الرياض

وقعت أرماح الرياضية الرائدة في مجال الأندية الرياضية، اتفاقية مع فلاورد، توفر بموجبها شركة أرماح الرياضية الفرصة لعملاء فلاورد لإهداء أحبابهم اشتراكات في أندية OPTIMO وأندية B_FIT المملوكة من قبل شركة أرماح الرياضية، والتي تعد أحد أفضل وأفخم الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في مقر نادي أوبتيمو بالرياض حضوراً من الجهتين، حيث حضر من جانب شركة أرماح الرياضية، الرئيس التنفيذي فهد الحقباني، وعبدالملك الحقباني الرئيس التنفيذي التجاري، ومن جانب فلاورد الرئيس التنفيذي للنمو محمد العريفي ومدير إدارة المنتجات إبراهيم التميمي.

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إهداء اشتراكات في الأندية

وعبر فهد الحقباني عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الشركة مع عدة كيانات محلية بهدف تعزيز الوعي الرياضي وأسلوب الحياة الصحي، مؤكدًا أنها تأتي أيضًا تحفيزًا لإتاحة الفرصة لإهداء المحبين اشتراكات في الأندية مما يساهم في تغيير نمط الحياة إلى أسلوب حياة صحي وسليم ومن أجل الاستمتاع بأندية أرماح الفخمة ذات الجودة العالية.

من جانبه، قال محمد العريفي “نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة أرماح الرياضية الرائدة التي انطلقت بقوة في المجال الرياضي، كوجهة أولى في مجال اللياقة البدنية، كما أن ذلك يعتبر دليلًا على سعينا المتواصل لتوفير أفضل الهدايا والمنتجات لعملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم لمختلف المناسبات”.

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