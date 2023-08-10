أزمة أولى قد تواجه الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

يستعد الهلال والنصر لخوض نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد غدٍ السبت، حيث قد يواجه فريقا العاصمة أول أزمة لهما في دوري روشن السعودي في موسمه الجديد 2023/ 2024.

الفريقان يخوضان مباراة نهائي البطولة العربية بعد غدًا، ثم يخوضان أول مواجهة لهما في دوري روشن السعودي يوم الاثنين المقبل حيث يلعب الهلال ضد أبها وفي نفس اليوم يلعب النصر ضد الاتفاق، أي يلعب الفريقين بعد يومين فقط من نهائي البطولة العربية.

وقد يتم تأجيل مباراة الهلال والنصر الأولى لكل منهما في دوري روشن خوفًا من الإرهاق في نهائي البطولة العربية والمنتظر، حيث سينال الفائز 6 ملايين دولار أمريكي.

دوري روشن السعودي

وفي افتتاح مباريات دوري روشن السعودي غدًا، سيلعب الأهلي ضد الحزم غدًا في افتتاح الموسم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان نادي الهلال نجح في ضم كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي والبرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، أما نادي الاتحاد فتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو لاعب ليفربول السابق، أما النصر فضم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ويقودهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب تعاقد الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.